Kritik faiz haftası

Üç merkez bankası önümüzdeki hafta kritik kararlar açıklayacak. Çarşamba Fed ve Boj, perşembe ise TCMB’nin toplantısı olacak. Fed’den artırım beklenmiyor. TCMB ise indirime devam edebilir

Önümüzdeki hafta piyasalar için kritik bir hafta olacak. Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. 9 yıl aranın ardından en son geçtiğimiz yıl aralıkta faiz artırımı gerçekleştiren ve 5 toplantıda beklemeyi tercih eden Fed'in eylül toplantısı piyasalar için önem taşıyor.

TCMB 25 BAZ PUAN İNDİR EBİLİR

Fed'e yönelik faiz artırım olasılık tahminleri yüzde 15'lere gerilemiş durumda. 8 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Fed'in sıkılaştırıcı yönde bir adım atmayacağını söyleyen ekonomistlere göre, banka faiz oranlarını değiştirmese de bu kez yakın zamanda artış yapacağına ilişkin söylemini güçlendirecek. Bu ayki toplantısında ek gevşeme gerçekleştirmeyen ECB'nin ardından bir diğer genişlemeci para politikası uygulayan Japonya Merkez Bankası'nın (Boj) aynı gün yapacağı açıklamalar da dikkatle izlenecek. İçeride de perşembe günü eylül toplantısını yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları piyasalar üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Fed'in haftaya faiz artırımına gitmemesi durumunda, TCMB'nin ekonomik büyümeye destek olmak amacıyla üst bantta 25 baz puanlık daha indirim gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Rusya Merkez Bankası da borçlanma maliyetini 3 aylık duraksamanın ardından düşürmeye devam etti. Bankanın resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, 1 haftalık repo faizi olan politika faizinin beklenildiği gibi 50 baz puan indirilerek yüzde 10'a çekildiği duyuruldu.



DOLAR 2.98'İ TEST ETTİ

ABD'de tüketici fiyatları ağustosta, yükselen barınma ve sağlık-bakım fiyatlarının desteğiyle beklenenden daha hızlı arttı. Bu durum, enflasyonun Fed'in hedefine doğru yükselmekte olduğunu işaret ediyor. Veriyle dolar içeride 2.98 TL'yi gördü.



İŞTE BEKLENTİLER:

Fed Faiz artırma olasılığı % 15'e indi

TCMB Faizi en az 25 baz puan indirebilir

Boj Negatif faizde sürdürdüğü para politikasının sonuçlarını anlatabilir