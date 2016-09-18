Markette taksit tüketimi artıracak

İç piyasanın canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, marketlerde kredi kartıyla taksitli döneme de yeşil ışık geldi. Bakan Tüfenkci, “Market alışverişine 3 taksit gelebilir” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iç piyasanın canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında market alışverişlerine de taksit yapılabileceği sinyali verdi. Daha önce kredi kartıyla alışverişlerde bazı ürünler için çeşitli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Bakan Tüfenkci, "Örneğin market alışverişinde taksiti kaldırmıştık. Şimdi 3 taksit gelebilir. Bunun gibi birtakım çalışmalar var. Mobilya konusunda, beyaz eşya yerli üretim noktasında bu sayı artırılabilir" dedi.

TÜKETİMİ ARTIRIR

Market alışverişine taksit seçeneğinin geri getirilmesi sektörde olumlu karşılandı. Taksit imkânının tüketiciye finansman konusunda rahatlık sağlayacağını belirten sektör temsilcileri, "Yapılan alışverişin bedelini 2-3 ay sonra ödemek tüketiciyi rahatlatır" dedi. Marketten taksitle alınabilecek ürün gruplarının günlük tüketimden ziyade uzun vadeli kullanıma sahip olan kalemler olduğu belirtildi. Örneğin zücaciye, deterjan gibi ürün gruplarında taksit seçenekleri daha çok tercih edilebilir. Bakan Tüfenkci, hükümet olarak öncelikli amaçlarının, hem cari açığa yol açmayacak hem de iç piyasayı rahatlatacak bir düzenleme yapmak olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, çalışma kapsamına girecek kalemlerin, talep patlaması oluşturmayacak ve lüks tüketimi teşvik etmeyecek ürünler olduğunu söyledi.

MÜŞTERİ AYDA 14 KEZ GELİYOR

Onur Marketleri'nin İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, tüketimin bu tür uygulamalarla hareketlenebileceğini söyledi. Özellikle kısa vadede ödemelerin taksit yoluyla ötelenmesinin tüketiciye finansman rahatlığı sağlayacağını belirten Özen, "Toplu alımlarda büyük bir sıçrama olacağını düşünmüyorum. Çünkü eskiden yüksek enflasyon vardı ve tüketici alışverişi toplu yapardı. Şimdi böyle bir durum yok" dedi. Müşterilerin markete sık sık gittiğini belirten Özen, "Bize gelen müşterinin aylık ziyaret sayısı 14" diye konuştu.



HAREKET SAĞLAR

Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan da, müşterilerinin yüzde 80'inin oteller ve restoranlar olduğunu söyledi. 15 Temmuz sonrasında turizmde yaşanan kaybın yeme-içme sektörüne de yansıdığını belirten Özerkan, "Tüketimin ertelenmesinden dolayı satışlarda bir düşüş oldu. Gıdaya getirilecek taksit imkânıyla tüketici finansmanda rahatlayacaktır. Bu da işleri hareketlendirir" dedi.