Ünlü iş adamı Refik Baydur hayatını kaybetti

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, hayatını kaybetti. 28 Şubat döneminin sembol isimlerinden biri olan Refik Baydur, diğer meslek gruplarının başkanları olan Derviş Günday, Fuat Miras, Bayram Meral ve Rıdvan Budak ile birlikte 28 Şubat 1997 darbesinde sivil siyasete karşı yapılan darbenin ‘sivil’ ayağını oluşturduğu iddia edilmişti. Baydur, daha sonra medyaya yaptığı açıklamada 28 Şubat’a verdikleri desteğin gerekçelerini anlatmıştı.

28 ŞUBAT SÜRECİNİN SEMBOL İSİMLERİNDENDİ

28 Şubat sürecinin başaktörleri arasında "5'li Çete" olarak adlandırılan bir oluşum vardı. İş dünyasının önemli kuruluşları; Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 5'li Çete'nin üyeleri olarak sayılıyordu. Başkanları Refik Baydur, Derviş Günday, Fuat Miras, Bayram Meral ve Rıdvan Budak, o dönem sivil siyasete karşı yapılan darbenin 'sivil' ayağını oluşturuyordu. Gazeteye verilen ilanlar ve medyaya yapılan açıklamalarda 28 Şubat darbesine destek veren meslek kuruluşları, ilerleyen yıllarda hiçbir özeleştiride bulunmamıştı. Baydur, daha sonra medyaya yaptığı açıklamada 28 Şubat'a verdikleri desteğin gerekçelerini anlatmıştı.

SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

KİPLAS, 1977 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Onursal Başkanı, sendikacı ve sanayici Refik Baydur'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Baydur'un 20 Eylül Salı günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verileceği açıklandı