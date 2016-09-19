Albayrak: Nükleer Enerji Kanunu bu yıl Meclis'e gönderilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Nükleer Enerji Kanunu Tasarı taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, söz konusu taslağın bu yıl TBMM'ye gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Albayrak, Nükleer Enerji Kanunu Tasarısı taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söz konusu taslağın 2016 yılı içerisinde TBMM'ye gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Söz konusu kanun tasarısında atık yönetimi ile ilgili hükümler yer almakta olup bu hükümler; atık yönetimine ilişkin uluslararası sözleşme, hükümetler arası anlaşmalar 5710 sayılı kanun ve dünya uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır" dedi.



Enerji Bakanı Berat Albayrak, yürütülen diğer mevzuat çalışması olan Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı taslağının hazırlandığını bu taslağın da bu yıl yasalaşmasının beklendiğini söyledi.

