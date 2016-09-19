ARKADAŞINA GÖNDER Albayrak: Nükleer Enerji Kanunu bu yıl Meclis'e gönderilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Albayrak: Kanunu bu yıl Meclis'e gönderilecek

  • ANKA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 10:13
Albayrak: Nükleer Enerji Kanunu bu yıl Meclis'e gönderilecek
Albayrak: Nükleer Enerji Kanunu bu yıl Meclis'e gönderilecek

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Kanunu Tasarı taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, söz konusu taslağın bu yıl TBMM'ye gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesini yanıtlayan Bakanı Albayrak, Kanunu Tasarısı taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söz konusu taslağın 2016 yılı içerisinde TBMM'ye gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Söz konusu kanun tasarısında atık yönetimi ile ilgili hükümler yer almakta olup bu hükümler; atık yönetimine ilişkin uluslararası sözleşme, hükümetler arası anlaşmalar 5710 sayılı kanun ve dünya uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır" dedi.

Enerji Bakanı , yürütülen diğer mevzuat çalışması olan Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı taslağının hazırlandığını bu taslağın da bu yıl yasalaşmasının beklendiğini söyledi.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.