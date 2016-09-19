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Havalimanı yeni bir rekora imza attı

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 15:04 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 15:05
Atatürk Havalimanı yeni bir rekora imza attı
Atatürk Havalimanı yeni bir rekora imza attı

DHMİ Genel Müdürlüğünden, bir günde bin 500 iniş kalkışıyla Havalimanı’nda yeni bir rekora imza atıldığı bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Havalimanı'na bir günde bin 500 uçağın iniş kalkış yaptığı belirtildi. Bunun bir rekor olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havalimanına 18 Eylül Pazar günü iç hatlarda 236 kalkış, 245 uçak iniş yaptı. Dış hatlarda ise 513 kalkış, 506 iniş gerçekleşti. Aynı gün havalanan uçak sayısı 749, inen uçak sayısı 751 olmak üzere toplam uçak sayısı bin 500'ye ulaştı. Aynı gün hizmet verilen yolcu sayısı ise 156 bin 941 oldu. Böylece, dünyanın en işlek havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı. Bundan önceki rekor 9 Eylül 2016 Cuma günü bin 478 iniş kalkış olarak gerçekleşmişti."

DHMİ Genel Müdürü Serdar Hüseyin da açıklamada yer alan değerlendirmesinde, Dış Hatlar Terminali'ne canlı bomba saldırısında bulunulması ve 15 Temmuz ihanet girişimi gibi birçok olumsuzluklara rağmen ulaşılan bu büyük başarının, Türk sivil havacılığındaki yükselişin devam ettiğini gösterdiğini ve asrın projesi olan yeni havalimanına olan ihtiyaca işaret ettiğini vurguladı.

Uzun bayram tatili müddetince yolcuların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için mesai sarf eden DHMİ çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, DHMİ mensuplarıyla işbirliği halinde üstün gayret gösteren havayolu şirketleri ve tüm kuruluşların çalışanlarına da minnet ve şükranlarını iletti.

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