Çek kullanımında yüzde 8 artış

Bu yılın ocak-ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin parasal tutarı toplam 465 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, ağustos ayı çek raporunu yayımladı. Rapora göre, ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık sürede, bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4 azalarak 14 milyon adet oldu. Bu çeklerin parasal tutarı ise yüzde 8 artışla toplam 465 milyar liraya ulaştı.



Aynı dönemde, parasal tutarı 18 milyar lirayı bulan 526 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 7, tutarında ise yüzde 3 artış yaşandı. Öte yandan aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 3 milyar lira tutarındaki 95 bin adet çek daha sonra ödendi.



Yılın ilk 8 ayında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 3,6 ve tutar bazında 0,32 puanlık azalışla yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.



Ağustos ayında, adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 19,2 ile Bilecik oldu. Bilecik'i sırasıyla, yüzde 13,2 ile Iğdır, yüzde 9,4 ile Düzce, yüzde 8,5 ile Kırıkkale ve Bingöl takip etti. Tutar olarak en düşük karşılıksız çek oranına sahip iller ise Tunceli, Aksaray ve Çankırı olarak sıralandı.