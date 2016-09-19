Karnesi ‘pekiyi’ olan mükellefe müjde

Bakanlık olarak sürekli vatandaşın, mükelleflerin haklarını güçlendirme konusunda düzenlemeler yaptıklarını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, özellikle vergi denetimi konusunun, mükellef için her zaman endişe kaynağı olduğunu, bu konuda kendisine de zaman zaman şikâyetler geldiğini belirtti.

ORAN İNDİRİMİ GELİYOR

Bunların hepsini dikkate aldıklarını ve üzerinde çalıştıklarını belirten Ağbal, "Vergi borçlarımı süresinde ödedim. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını siliyorsunuz. Peki benim suçum ne?" şeklinde itirazlar aldıklarını, bu konuda da bir düzenleme getireceklerini söyledi. Bakan Ağbal şöyle devam etti: "Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılına bakacağız. Vergi denetimlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 yılda karnesi pekiyi ise o zaman diyeceğiz ki 'ödeyeceğiniz vergiyi daha düşük oranda ödeyin.' Oran indirimine gideceğiz."

MECLİS'E GÖNDERİLECEK

Vergi indirimine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ağbal, Meclis açılır açılmaz çalışmaları hükümete sunacaklarını, Bakanlar Kurulu'nda da kabul görmesi durumunda süratle Meclis'e göndereceklerini söyledi. Ağbal, mükelleflerin vergi incelemesi sırasında inceleme elemanından her türlü bilgiyi talep etme hakkına da kavuşacaklarını belirtti.

DENETİMDE YENİ DÖNEM

Vergi denetiminde yeni bir dönemi başlatacaklarını anlatan Ağbal, "Vergi kanunlarımıza göre, mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. Şu anda 2011'e kadar geriye dönük inceleme yapabiliyoruz. 2011'de ne yaptığımızı hangimiz hatırlarız? Hatırlayamayız" diye konuştu. Bunun mükelleflerde tedirginlik yarattığını ifade eden Ağbal, "Ayrıca 5 yıllık inceleme süresi Maliye Bakanlığı'nı da atalete itiyor" dedi.