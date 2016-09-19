Lüks otoda ‘taht oyunları’

Lüks otomobil pazarında iki Alman devi arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Yılın başında liderliği ele geçiren Mercedes-Benz son 6 yılın lideri BMW’ye meydan okuyor

Türkiye lüks otomobil pazarında uzun yıllardır görülmeyen gelişmeler yaşanıyor. Yıla hızlı bir başlangıç yaparak, liderliği ele geçiren Mercedes-Benz, aradaki farkı artırmaya başladı. Markanın bu başarısının nedeni ise vergi avantajına sahip 1.6 lt dizel motorlu C ve E Serisi modelleri oldu. Mercedes-Benz bu sayede Türkiye'deki dizel sevdasına cevap verebildi. Yılın ilk 8 ayında 18 bin 550 adet satış yapan Mercedes-Benz, yıl başından bu yana ele geçirdiği pazar liderliğini sürdürdü. Son 6 yılın lideri BMW ise 16 bin 850 adet satışla ikinci oldu. İki dev marka arasındaki fark bin 700 adede çıktı. Alman Audi ise iki rakip markanın gerisinde kalmasına rağmen satışlarını 11 bin 835 adete çıkardı. BMW kalan dört ayda atağa geçip aradaki farkı kapatamazsa, liderlik koltuğunu kaybedecek. Mercedes-Benz 6 yıl aradan sonra yeniden lüks otomobilin lideri olacak. Mercedes-Benz'in yılsonu hedefi ise 30 bin adedin üzerinde. Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Mercedes-Benz 2009 ve 2010 yıllarında BMW'yi sollayıp birinci oldu. 2009'da Mercedes-Benz 9 bin 700 adet BMW ise 6 bin 729 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Mercedes-Benz bu başarıyı 2010'da da tekrarladı ve ikinci kez pazar lideri oldu. Mercedes-Benz 2010'da 12 bin 300 adet otomobil satarken, BMW'nin satışları ise 12 bin 34 adette kaldı.

SÜPER LÜKS SATIŞLARI

Yılın ilk 8 ayında diğer lüks markalar ise yüksek satış rakamlarına ulaştılar. Bu dönemde Aston Martin 21, Bentley 3, Ferrari 12, Infiniti 46, Jaguar 267, Lamborghini 6, Lexus 27, Maserati 28 adet satış gerçekleştirdi.