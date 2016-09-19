Madenciliğin veri bankası oluşturulacak

Madencilikte devrim gibi adım atılıyor. Sektörün veri bankası oluşturulacak. Ulusal madenlere ilişkin veriler raporlanacak. Aynı yere ikinci defa sondaj yapılmayacak. Yatırımcı büyük bir maliyetten kurtulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'deki maden sahalarının veri bankasını oluşturmak için harekete geçti. Her türlü numune ve maden sahalarına ilişkin verilerin raporlanması sayesinde, bir yerde ikinci kez sondaj yapılmasının önüne geçilecek. Yatırımcıyı büyük bir maliyetten kurtaracak bu adımın yanı sıra, oluşturulacak ulusal maden raporlama sistemi sayesinde Türk mühendisleri de büyük fırsat yakalayacak.



BİLGİYE KOLAY ULAŞIM

"Yerli Kaynakları Ekonomiye Kazandırma" hamlesi başlatan bakanlık, şimdi de hamleyi "Milli Maden Veri Bankası" ile taçlandırılacak. Maden aramaları ve yapılan araştırmalar sırasında elde edilen her türlü sondaj karotu, madenlerin kırıntı ve jeolojik örnekleri ile bunlara ait tüm analiz, harita ve diğer bilgiler maden veri bankası olarak tanımlanan Karot Bilgi Bankası'nda depolanacak. Veriler, yeni kurulacak bağımsız değerlendirme kurumu tarafından uluslararası standartlara uygun şekilde raporlanacak. Böylelikle Türkiye'deki madenlerle ilgili bilgilere daha kolay ulaşılabilecek. Aynı zamanda daha önceden raporlanan hazır veriler de teşvik rolü üstlenecek. Enerji Bakanlığı'nın Meclis'ten geçirerek yasalaştırdığı ve hazırlıkları son aşamasına gelen iki ayaklı sistem yatırımcıya büyük avantajlar sağlayacak.

ULUSAL STANDART

Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Sistemi (UMREK) sayesinde bir maden sahasındaki sondaj, analiz ve test gibi faaliyetler uluslararası standartlarda ve doğru, güvenilir, şeffaf olarak raporlanacak. Ulusal madenler için de ulusal standartlara uygun bir maden raporlama standardı geliştirilecek.



YERLİ MÜHENDİS İÇİN BÜYÜK İMKÂN

Bütün standartlar UMREK tarafından belirlenecek. Bu alanda mühendislere gerekli eğitimler verilerek raporlama yapmaları sağlanacak. UMREK'in kurulması ile Türk mühendislerine yeni iş imkânı, yatırımcılara doğru bilgi, ülkedeki maden sektörünün gelişmesine imkân sağlanacak. Ayrıca Türkiye Maden Borsası'nın kurulmasının alt yapısı oluşturulmuş olunacak. Türkiye'de maden sahasına yatırım yapmak isteyen bir firma, sondaj yaparak bölgede araştırmalar yapıyor. Ancak bu numuneler firmalarda kalıyor. Artık özel sektör ya da kamu tarafından yapılan sondajların numunesi bu bankada saklanacak. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen firmalar Avustralya, Kanada, Şili, AB, Rusya, Güney Afrika ve ABD'li bu kurumlardan rezerv raporlarını alarak yatırımlarını şekillendiriyor. Ancak kurulacak yeni sistemle raporlama artık Türkiye'de yapılacak.



FİNANSAL KABUL

Bağımsız kurulun hazırladığı raporlar finans kurumları, bankalar tarafından kabul edilecek. Türkiye'de bu raporlama standartları olmadığı için jeoloji ve maden mühendislerinin hazırladığı raporların uluslararası geçerliliği kabul edilmiyordu.



KOLAY ERİŞİM

Üniversite ve yatırımcılar veri bankasındaki bu numunelere erişebilecek. Böylece doğal kaynaklarla ilgili bilgi ve veriler arşivlenecek, bu verilere göre planlama, arama ve araştırma yapılabilecek, kaynakların israf edilmemesi sağlanacak.