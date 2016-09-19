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Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 13:17
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor

SGK ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen pazarlık konusunda emekliler, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

TÜM GÖZLER ORADA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen pazarlık konusunda emeklilerin gözü kulağı, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'ndan gelecek müjdeli haberde.

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