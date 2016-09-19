OSB’lere rant ve FETÖ tırpanı

Yeni teşvik paketinin ardından stratejik önemi artan OSB’ler için yeni kanun geliyor. Rantın bitmesi, bürokrasinin azalması ve FETÖ’nün temizlenmesini içeren tasarı 300 OSB’yi yeniden dizayn edecek

Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olan Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) yönelik geniş kapsamlı değişimler için düğmeye basıldı. Hedefte sayıları 300'ü bulan OSB'lerin rant kapısı olmaktan çıkarılması, bürokratik engellerin azaltılması ve FETÖ üyelerinden arındırılması var. Bu kapsamda ağırlıklı olarak özel sektör temsilcileri tarafından yönetilen OSB'ler ve yönetim kadroları mercek altına alındı. Konuyla ilgili yasal altyapı da tamamlandı. Hazırlanan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı'na göre, OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılacak. Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli bakanlık tarafından tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Yasanın hayata geçmesi ile birlikte OSB'de yuvalanan FETÖ üyelerinin temizliği de kolaylaşacak.Kanun tasarısı, özellikle teşvik paketi ile yeniden gündeme gelen OSB'ler için devrim niteliğinde başka yenilikler de getiriyor. Taslağın içindeki en çarpıcı değişikliklerden biri bürokratik hantallığı içeriyor. OSB yönetimlerince sürüncemede bırakılan imar ve parsel düzenlemeleri üç ay içinde karara bağlanmak zorunda olacak. Aksi halde konu ilgili bakanlığın devreye girmesi ile çözülecek.

ARSALAR GERİ ALINACAK

OSB'deki bir parseli yatırım sözü ile alan ancak bunu hayata geçirmeyen işadamlarından arsaları süratle geri alınacak. Yine Mera Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile meraların tahsis amacı değiştirilerek sanayiciye verilecek. Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, OSB'ler ve sanayi sitelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması amacıyla ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı valilikçe değiştirilebilecek. OSB'lerde hizmet ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün yüzde 10'undan fazla olamayacak.

BÜROKRASİ VE ARSA RANTÇILIĞINA SON

Özel endüstri bölgesi ilan edilecek yerlerde, gerçekleştirme süresi 10 yılı geçmemek üzere, güncellenmek kaydıyla en az 200 milyon TL tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması gerekecek. Ayrıca başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, önerilen alanın en az yüzde 51'inin mülkiyetine sahip olması, yeni yatırıma ilişkin "ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir" kararının alınmış olması şartları da aranacak. OSB'lerdeki yatırımlar da özel olarak desteklenecek. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerindeki binalar gibi, endüstri bölgelerindeki binalar da, inşaatının bittiği tarihi takip eden 5 yıl içinde emlak vergisinden muaf olacak. Muafiyet süresinin bitiminden itibaren organize sanayi ve endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalardan alınacak emlak vergisinde, üretimde oldukları sürece yüzde 75 indirim uygulanacak.

OSB'LERİN BAŞKANI TUTUKLU

Konuyla ilgili çalışmaların hızlanmasına etki eden gelişmelerden biri de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) ve Gaziantep OSB Başkanı Cahit Nakıboğlu'nun FETÖ'ye üye olmak ve finansal destek sağlamak suçundan tutuklanması oldu. Aynı zamanda Naksan Holding'in de başkanı olan Nakıboğlu, 2013'ten bu yana başkanlık görevini yürütüyordu. Nakıboğlu'nun görevden alınmasının ardından yeni OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü oldu.