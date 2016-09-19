Rusya ambargoya bahane mi arıyor?

Rus yetkililerin gıdaya koyduğu ambargoyu ‘ihlaller devam ediyor’ gerekçesiyle kaldırmamasına ihracatçılar tepki gösterdi: “25 yıldır ihracat yapıyoruz. İhlal yok, bahane arıyorlar”

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Vasiliy Lavrovski'nin "Temsilcilerimiz Rus piyasasına ürün gönderecek işletmeleri ve depoları denetlemek üzere Türkiye'ye gitti. Bazı ihlaller var. Bunlar ortadan kaldırılmadan Türk ürünlerinin Rus piyasasına gönderilmesinden konuşmak mümkün değil" ifadelerine Türk ihracatçılar tepki gösterdi.

'BUNLAR OYALAMA TAKTİĞİ '

İstanbul Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, "Bu tarz bir ihlal olduğunu düşünmüyorum. Rusya Türkiye ile masaya otururken yeni taleplerde bulunmak için böyle açıklamalar yapıyor" dedi. Türk yaş sebze meyve üretici ve ihracatçılarının dünyanın pek çok ülkesine ürün gönderdiğini ve kalitesiyle ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Ünal, "1 yıl önce kalitemizi yere göğe sığdıramıyorlardı. Şimdi mi kötü olduk" diye konuştu. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak ise, "Rusya'ya 25 yıldır ihracat yapıyoruz. Bunu oyalama taktiği olarak görüyorum" dedi.