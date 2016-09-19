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Ünlü baklavacı Nejat ’ye FETÖ’den yakalama kararı

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 15:30 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 15:39
Ünlü baklavacı Nejat Güllü’ye FETÖ’den yakalama kararı
Ünlü baklavacı Nejat Güllü’ye FETÖ’den yakalama kararı

FETÖ operasyonu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nejat 'ye 'tutuklanmak üzere yakalama kararı' çıktı.

TUSKON'A FETÖ soruşturmasında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ünlü baklavacı Nejat hakkında, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın itirazı üzerine, nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ üyeliğinden 'tutuklanmak üzere yakalama' kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSKON'a FETÖ Soruşturması tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 65 kişiden tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 38 şüpheli hakkında, bir üst mahkemeye itiraz etmişti.

İtiraz üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan Özlem Rukiye Kartal Üçüncü'nün, tutuklanmasıyla TUSKON'a FETÖ soruşturmasında tutuklanan şüpheli sayısı 29 oldu.

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