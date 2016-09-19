Vergisini düzenli ödeyene indirim

Maliye Bakanı Ağbal, vergisini düzenli ödeyenlere indirim müjdesi verdi: Karnesi pekiyi olan mükelleflere ‘Vergiyi daha düşük oranda ödeyin’ diyeceğiz. Oran indirimine gideceğiz. Çalışmalarda son aşamaya geldik.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini düzenli yapan mükelleflere müjdeler verdi. Karnesi pekiyi olan mükellefe 'Vergiyi daha düşük oranda ödeyin' diyeceklerini, oran indirimine gideceklerini açıklayan Ağbal, zor duruma düşenlere de destek olacaklarını açıkladı.



Ağbal, sürekli vatandaşın haklarını güçlendirme konusunda düzenlemeler yaptıklarını, bunların süreceğini söyledi. Yeni düzenlemeler hakkında da bilgi veren Ağbal, bir yönetmelik değişikliği yapılacağını, mükelleflerin, vergi incelemesi sırasında inceleme elemanından her türlü bilgiyi talep etme hakkına kavuşacağını söyledi. Yapacakları bir yasal düzenleme ile vergi denetiminde adeta yeni bir dönemi başlatacaklarını anlatan Ağbal, "Vergi kanunlarımıza göre mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. Burada diyoruz ki eğer bir mükellefin defter ve vergisi incelenecek ise bu en çok 3 yıl olsun" diye konuştu.





'3 YILA BAKACAĞIZ'

Zaman zaman çıkarılan yeniden yapılandırma kanunları hakkında gelen itirazlara da değinen Bakan Ağbal, bunların hepsini dikkate aldıklarını ve üzerinde çalıştıklarını söyledi. "Vergimi süresinde ödüyorum. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını siliyorsunuz. Peki benim suçum ne?" şeklinde itirazlar olduğunu dile getiren Ağbal, bu konuda da bir düzenleme getireceklerini aktardı. Bakan Ağbal, şunları kaydetti: 'ödüll endireceğiz' "Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılına bakacağız vergi denetimlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 yılın da karnesi pekiyi ise o zaman diyeceğiz ki 'Ödeyeceğiniz vergiyi daha düşük oranda ödeyin.' Oran indirimine gideceğiz. Dürüst mükellefler ödüllendirilmiş olacak. Çalışmalar tamamlanma aşamasında."

ZORA DÜŞENİN YANINDAYIZ

Bakan Ağbal, zor gününde mükellefin yanında olmak istediklerini söyledi. Yakın zamanda hazırlanacak pakette bu konuya ilişkin de önemli yeniliklerin olacağını aktaran Ağbal, şu bilgileri paylaştı: "Şunu yapmak istiyoruz. Geçmiş dönemlerde borcunu düzenli ödeyen, denetimler sırasında herhangi bir sıkıntısı olmayan mükellefimiz zor duruma düştüğünde biz ona çok daha düşük oranlarda, belki de faiz hiç almayacağız, teminat istemeyeceğiz çok daha uzun vadelerde taksitlendirme imkanı getireceğiz. Belki de belli bir süre hiç almayacağız."

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