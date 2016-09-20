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10 bin özel harekat i için başvuru tarihi belli oldu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 11:01
10 bin özel harekat polisi için başvuru tarihi belli oldu
10 bin özel harekat polisi için başvuru tarihi belli oldu

Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek öğrenci adayı, başvurularını 10 Ekim'de yapabilecek.

Akademisinin sitesinden yapılan açıklamada, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat polisi yetiştirmek üzere askerliğini yapmış ve 28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacağı belirtildi.

Açıklamada, başvuruların 10 Ekim'den itibaren Akademinin internet sitesinden online yapılabileceği bildirildi.

Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavının yapılacağı da kaydedilen açıklamada, adaylardan istenecek belgeler ve aranan şartların başvuru tarihinden önce aynı sitede yayınlanacağı belirtildi.

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