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KOSGEB'e FETÖ operasyonu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 11:04 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 11:21
KOSGEB'e FETÖ operasyonu
KOSGEB'e FETÖ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında KOSGEB il müdürlerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

KOSGEB İL MÜDÜRLERİ DE GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) merkezi ile il müdürlüklerine yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu yerler ile şüphelilerin evlerinde gözaltı ve arama yapıldığı belirtildi.

13 İLDE 42 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aralarında , Erzurum, Sakarya, Düzce'nin de bulunduğu Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 35'i gözaltına alınırken, bir kişinin de daha önceden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bazı illerin KOSGEB il müdürlerinin de bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, diğer illerde gözaltına alınan kişilerin de bulundukları yerlerdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

KOSGEB'e yönelik 13 ilde FETÖ operasyonu:35 gözaltı

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