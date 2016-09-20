Nitelikli sığınmacıya iş olanağı

Sığınmacıların sisteme entegrasyonu için özel bir çalışma başlatıldı. Eğitim seviyesi yüksek olanlara niteliklerine göre iş sağlanacak. Hatay ve Kilis’te de konut yapılacak

Türkiye, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınırına dayanan sığınmacılara kapılarını açması ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamasının ardından bu kişilerin sisteme entegre edilmesi için düğmeye bastı. Nitelikli sığınmacıların Türkiye içinde değerlendirilmesi için adım atan yetkililer TÜBİTAK öncülüğünde YÖK, MEB, YTB ve AFAD'ın da katıldığı özel bir çalışma başlattı. Türkiye'de bulunan eğitim seviyesi yüksek Suriyeliler aldıkları eğitime göre Türkiye için faydalı olabilecekleri alanlara yönlendirilecek. Sığınmacıların niteliklerine göre iş olanakları sağlanacak.



KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM

Öte yandan sığınmacıların konut sorunu için de çalışmalarını hızlandıran Türkiye bu konuda da son aşamaya yaklaştı. Savaştan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar için dev kamplar kuran Türkiye bu kez konut projesi üretmeyi hedefliyor. Yetkililer sığınmacılar için Kilis ve Hatay'da konut projesi başlatacak. Bu konuda da AFAD, TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak çalışma yürütüyor. Çalışma sonucunda Suriyeliler için uygun ödeme imkânları ile konut sağlanacak.



620 MİLYAR DOLARLIK APPLE'IN KURUCUSU JOBS DA SURİYE GÖÇMENİ

Türkiye, eğitim seviyesi yüksek Suriyelileri sistemde değerlendirmek için çalışma başlatırken, bugün 620 milyar dolarla dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın kurucusu Steve Jobs da Suriyeli bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Dünya tarihi, bilime, siyasete ve sanata damga vuran ünlü mültecilerin hikâyeleri ile dolu. Albert Einstein, Almanya'da Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte ABD'ye kaçtı. Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, Nazilerin işgali sonrası Londra'ya sığındı. ABD tarihinin ilk kadın dışişleri bakanı olan Madeline Albright, Prag'dan ABD'ye, Nobel Barış Ödülü sahibi Rigoberta Menchu Tum Gueltemala'dan Meksika'ya kaçtı.