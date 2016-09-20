Nükleer Enerji Kanunu bu yıl Meclis’e gelecek

Nükleer Enerji Kanunu Tasarı Taslağı’nın Meclis’e gönderileceğini belirten Enerji Bakanı Berat Albayrak, atık yönetimine ilişkin düzenlemenin dünya uygulamaları baz alınarak hazırlandığını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Nükleer Enerji Kanunu Tasarı Taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, bu yıl TBMM'ye gönderilmesinin planlandığını bildirdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Albayrak, "Kanun tasarısında atık yönetimi ile ilgili hükümler yer almakta olup bu hükümler; atık yönetimine ilişkin uluslararası sözleşme, hükümetler arası anlaşmalar 5710 sayılı kanun ve dünya uygulamaları dikkate alınarak hazırlandı" dedi. Albayrak, Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı taslağının da hazırlandığını söyledi.



3 AYDA 2 BİN ŞİKAYET

Bakan Albayrak ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) Ocak-Mart 2016 döneminde ulaşan elektrik dağıtım şirketlerini ilgilendiren şikâyet sayısı toplamının 2 bin 339 adet olduğunu bildirdi.