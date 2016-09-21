Fenerbahçe Evleri geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri, Düzce ve Edirne’den sonra Antalya’dan 20 dönüm arsa satın aldı. Arazi üzerine “Hedef 1 Milyon Üye” projesi kapsamında Fenerbahçe evleri ve sosyal tesisler inşa edilecek

Fenerbahçe Kulübü, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında yapılması planlanan 'Fenerbahçe Evleri' için arsa toplamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik İlçesi Eminceler Mahallesi'nde yan yana bulunan biri 48.95, diğeri ise 57.8 dönüm olmak üzere toplamda 106.75 dönümlük iki arazinin Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tarafından satın alındığı kaydedildi.



TÜM ÜLKEYE YAYILACAK

Kulüp ülkenin dört bir yanına açmayı planladığı bu evleri, tüm üyelerinin ayağına götürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Mithat Yenigün bu evleri tüm taraftarlara hediye etmek amaçlı hayata geçirdiklerini belirterek, Fenerbahçe Evleri ve sosyal tesislerin tek tip planlandığını söyledi. Yenigün, "Proje kapsamında ülke genelinde her ilde bulunan taraftarlarımız için bir kulüp binası ve sosyal aktiviteler için tesisler hayata geçireceğiz" dedi.



İZMİR RADARDA

Antalya'da hayata geçirilecek evler ve tesislerin gelişmeye bağlı olarak genişletileceğini kaydeden Yenigün, "Her şehirde hayata geçirilen tesis aynı hizmeti sunacak. Taraftarımız başka bir şehre gittiğinde yine bu tesislerden faydalanabilecek" dedi. Antalya'daki tesis için 4 milyon liralık yatırım yapacaklarını anlatan Yenigün, yeni arazi arayışı içinde olduklarını da ifade etti. Yenigün, "Bu tesisleri ülke çapına yaymayı hedefliyoruz. İzmir'in taraftar açısından potansiyeli çok yüksek. Bölgeyi de radarımıza aldık" diye konuştu.



BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Mithat Yenigün, Fenerbahçelilerin buluşma noktası olarak planlanan bu evlerde, tüm üyelere spor yapma imkânı sağlanacağını söyledi. Yenigün, "Tenis kortundan havuzuna, yemeiçme bölümünden futbol sahasına kadar çok sayıda aktivite alanı yapılacak. Ayrıca sahamız UEFA standartlarında yapılacağı için takım antremanları da buralarda olabilir" dedi.



ARSA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Geçen yıl, Kayseri'de 10, Düzce'de ise 20 dönümlük arazi, İl Özel İdare'nin yaptığı ihale sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tarafından satın alınmıştı. Bu satın alma 'Fenerbahçe Evleri' için kulübün ilk arsa yatırımı olmuştu. Bu yıl içinde Edirne'yi de radarına alan kulüp, 16 bin 800 metrekarelik araziyi 1 milyon 512 bin TL karşılığında aldı. Kulübün arsa arayışları devam ediyor.



MALİ YAPIYA KATKI

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirmeyi planladığı bu proje ile, mali yapının UEFA kriterlerine uyumu için de önemli bir adım atmış olacak. Özellikle halka açık olan ve futbol takımını da bünyesinde bulunduran Futbol A.Ş.'nin 1 milyar liraya dayanan borçlarının azaltılıp gelirinin artırılması için de atılan bu adımın meyvelerinin önümüzdeki dönemde alınması bekleniyor



Futbol A.Ş'nin borcu milyara dayandı

............Bin TL

Gelir 548.229

Borç 955.145

Zarar -116.529

Sermaye -405.860

Aktif 551.214