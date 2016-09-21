FETÖ soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.
İnşaat, güvenlik ve gıda alanlarında faaliyet gösteren 3 şirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı kayyum ataması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren hakimlik, "Bereket Yemek", "Ulusoy Güvenlik Sistemleri" ve "Doğu Karadeniz İnşaat Malzemeleri" şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce de 15 şirkete kayyum atanmıştı.