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FETÖ soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 17:00
FETÖ soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı
FETÖ soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.

, güvenlik ve gıda alanlarında faaliyet gösteren 3 şirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı kayyum ataması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren hakimlik, "Bereket Yemek", "Ulusoy Güvenlik Sistemleri" ve "Doğu Karadeniz İnşaat Malzemeleri" şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce de 15 şirkete kayyum atanmıştı.

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