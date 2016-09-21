Tanıtamayan kapatılacak

İhracata destek vermek ve Türk ürünlerini yurtdışında bilinir hale getirmek için kurulan ancak bütçelerini mevduat hesabı gibi kullanan tanıtım grupları kapatılacak
Türkiye'nin potansiyelini yurtdışındaki pazarlara göstermek amacıyla kurulan tanıtım grupları kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Firmalardan, yaptığı ihracatın binde 1-3'ü arası kesinti yapan tanıtım gruplarının harcamaları mercek altına alınıyor. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğle hedef pazarlara yönelik ihracata katkı sağlamayanlar, topladıkları tanıtım bütçelerini mevduat hesabı gibi ya da farklı amaçlar için kullananlar eskisi gibi 3 yıllık denetleme süresi beklenmeden feshedilebilecek.
TÜRKİYE’NİN İHRACAT RAKAMLARI
PARA BİRİKTİRMEK İÇİN KURULMADI
Türkiye'de 16 tane tanıtım grubu bulunuyor. Bunların hangilerinin kapatılıp kapatılmayacağını Ekonomi Bakanlığı belirleyecek. Edinilen bilgilere göre, henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Son denömde ihracatçıları da rahatsız etmeye başlayan grupların topladıkları parayı yurtdışında hangi tanıtımda harcadıkları tek tek incelenecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz, "Eğer sen pazarlama çalışmaları için ek bütçe talep edip hiçbir şey yapmıyorsan burada sorun var. Tanıtım grupları para biriktirmek için kurulmadı. Bu adımın sektörler için faydası var zararı yok" diye konuştu.
MEVDUAT HESABI GİBİ ÇALIŞIYORLAR
Deri Tanıtım Grubu Başkanı Erdal Matraş ise, pek çok tanıtım grubunun mevduat hesabı gibi kullanıldığında sıkıntı yarattığını vurgulayarak, "1 milyon dolarlık ihracat yapan bir firmadan 1000 dolar kesinti yapılıyor. Sektör kesintinin karşılığını görmek istiyor. Bu doğru karar" dedi. Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Keskin Keskinoğlu ise, Türkiye'nin gücünün dünyaya yansıtılması için daha aktif stratejiler izlenmesine, uluslararası platformlarda etkin rol üstlenilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
KİM NE YAPTI NE YAPIYOR?
Makine Tanıtım Grubu
Tıkır Tıkır kampanyası (2009)
Fındık Tanıtım Grubu
*Amerika, Japonya, Çin ve Hindistan'da reklam ve tanıtım faaliyetleri
*Aganigi naganigi tanıtım kampanyası (2006)
Deri Tanıtım Grubu
*Arda Turan ile Turkish Leather There Is No Better tanıtım kampanyası (2016)
*Ünlü modacılarla defileler
Seramik Tanıtım Grubu
*Sinan the first Starchitect projesi
*Royal Academy Beklenmedik Tepeler Sergisi (2015)
Un ve Unlu Mamul Tanıtım Grubu
Filipin'de fırıncılara eğitim ve tanıtım çalışmaları (2015)
Narenciye Tanıtım Grubu
Rusya'da Tarkan ile tanıtım kampanyası (2010)
Kozmetik Tanıtım Grubu
Dünyaca ünlü güzellik ve moda blogger'larının Türkiye'ye davet edilmesi (2016)
FUARLAR DIŞINDA ETKİNLİK YAPAN TANITIM GRUPLARI
Makine Tanıtım Grubu
Deri Tanıtım Grubu
Su Ürünleri Tanıtım Grubu
Narenciye Tanıtım Grubu
Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu
Kanatlı Tanıtım Grubu
Kuru Meyve Tanıtım Grubu
Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu
Seramik Tanıtım Grubu
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu
Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi
Fındık Tanıtım Grubu
Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu
Kozmetik Tanıtım Grubu
Plastik Tanıtım Grubu