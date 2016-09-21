Tanıtamayan kapatılacak

İhracata destek vermek ve Türk ürünlerini yurtdışında bilinir hale getirmek için kurulan ancak bütçelerini mevduat hesabı gibi kullanan tanıtım grupları kapatılacak

Türkiye'nin potansiyelini yurtdışındaki pazarlara göstermek amacıyla kurulan tanıtım grupları kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Firmalardan, yaptığı ihracatın binde 1-3'ü arası kesinti yapan tanıtım gruplarının harcamaları mercek altına alınıyor. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğle hedef pazarlara yönelik ihracata katkı sağlamayanlar, topladıkları tanıtım bütçelerini mevduat hesabı gibi ya da farklı amaçlar için kullananlar eskisi gibi 3 yıllık denetleme süresi beklenmeden feshedilebilecek.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT RAKAMLARI