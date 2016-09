Kamyonda domates devri bitiyor

Meyve ve sebzenin kimlik kartı olarak nitelendirilen künye uygulaması ileri boyuta taşındı. Ürünü kayıt altına alacak yeni düzenleme ile kamyon üstünde satış dönemi de bitecek

Uygulaması 2014'te başlayan meyve sebzeye kimlik kartı olarak bilinen künye uygulamasına düzenleme geldi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğe göre künyelerde, ürünün üretim veya ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, ülkeye girdiği yer, gideceği yer, üretici bilgileri, miktarı, araç ve sertifika bilgileri yer alacak. Tebliğ ile mahalle arasında kayıtdışı olarak sebze-meyve satanlar kontrol altına alınacak, kural dışı faaliyet gösterenlere ceza kesilecek. Tüm Meyve - Sebze Komisyoncu ve Tüccarları Derneği (TÜMESKOM)

Başkanı Burhan Er, bu düzenlemeyle kayıtdışının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. h

ER ÜRÜNE KİMLİK KARTI

"Eski düzenlemede bir kamyonda 100 çeşit ürün varsa firma her biri için künye bildirimi yapmıyordu ancak yeni düzenlemeyle artık her bir ürün için künye taşınması şart oldu" diyen Er, kamyon üstünde kayıtsız bir şekilde ürününü satmaya çalışan üreticinin hemen tespit edilebileceğini ifade etti. Mersin Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Refik Canatan ise, "Hallerde iş yapan komisyoncular üreticiye 1 hafta ödeme yapmayınca dükkânı elinden alınıyor. Ancak mahalle arasında kamyon üstünde satış yapanlar ne vergi ödüyor ne de bir kontrole tabi tutuluyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için düzenleme önemliydi" dedi. Canatan, 3-4 yıl önce kurulacağı belirtilen kontrol ve denetim istasyonlarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



HAVZA BAZLI ÜRETİMDEN 11 MİLYAR TL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımda havza bazlı üretim modeline geçileceğini, yeni düzenlemenin tarımsal hasılada zamanla 11 milyar TL artış sağlayacağını söyledi. NTV'ye konuşan Çelik, "Bu modelde hangi ürüne hangi arazi parçasında destek vereceğimizi birkaç güne kadar açıklayacağız" dedi. Bakan Çelik, "41 havza belirledik, o ürünleri o havzada ekmediyseniz destek alamayacaksınız. 'Arazi benim kullanmam, ekmem' de söz konusu değil. Küçük arazileri birleştirip, verimliliği artırıp çiftçinin kazanmasını sağlayacağız" dedi.