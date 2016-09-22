Net asgari ücretin maliyeti 1 milyar TL

Maliye Bakanı Ağbal, “Asgari ücret 1.300 TL altına düşerse ilave asgari geçim indirimi uygulanacak. Bunun bütçeye maliyeti 1 milyar lira” dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 1.300 TL'nin altına düşmeyeceğinin müjdesini vererek bunun bütçeye ek 1 milyar TL maliyet oluşturacağını söyledi. Ağbal, "İşverenler son 3 ayda bordro üzerinde normal asgari geçim indirimini hesapladıktan sonra herhangi bir şekilde kişinin gelirinin bin 300 liranın altına düştüğünü görürse, ilave asgari geçim indirimi uygulayacak. Dolayısıyla işverenlerin vergi dairesine çalışanlardan dolayı ödeyeceği vergi bu kadar azalacak. Yani teşvikten hem çalışan hem işveren faydalanmış olacak" dedi. Yapılacak düzenlemenin aylık geliri bin 300 liranın altına düşen çalışanlarla ilgili olduğunu belirten Ağbal, "Örneğin bir kişi bin 700 TL maaş alıyor ancak bu kesintilerle bin 300 TL'nin altına düşüyorsa teşvikten o da faydalanacak" diye konuştu.



MAĞDURİYET YOK

Düzenlemenin Maliye Bakanlığı'na ek bir maliyet oluşturacağını vurgulayan Ağbal, "Son 3 ayda, asgari ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Ancak ne çalışanlarımız ne de işverenlerimiz son 3 ayda karşılaşılan bu durumdan herhangi bir mağduriyet yaşamayacak" şeklinde konuştu.



ENGELLİ İÇİN DÜZENLEME ŞART OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle birlikte engellilere yönelik izleme ve denetleme sonucu görülen erişebilirlik eksikliklerinin giderilmesi için ek süre verilmeyecek. Dün yayınlanan yönetmelik değişikliği ile artık umuma açık hizmet veren tüm yapı ve açık alanlarla toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik düzenleme bulunmazsa direkt işlem uygulanacak. Bir önceki yönetmeliğe göre eksikliklerin giderilmesi için ek süre veriliyordu. Ancak yönetmeliğe eklenen düzenlemeyle bu durum değişti. Artık engellilere yönelik düzenleme yapmayan kurumlar doğrudan cezalandırılacak.