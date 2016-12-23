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ve ’den salvoları

  • Giriş Tarihi: 23.12.2016
Çin ve ABD’den ticaret salvoları
Çin ve ABD’den ticaret salvoları

Trump’ın in başına getirdiği karşıtı Prof. Navarro’nun ismi iki ülke arasında gerginlik yarattı. Çin’in karşı hamleleri gelmeye başladı

Başkanı seçilen 'ın in başına getirdiği isim büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi'ni kuran ve başına karşıtlığı ile bilinen California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Peter Navarro'yu getiren Trump'ın bu hamlesine karşılık Çin de misilleme yapmaya hazırlanıyor. Trump, kampanyası sırasında Çin karşıtı söylemleri sık sık dile getirmişti.

ÇİN'DEN TAHVİL TEHDİDİ
Belgeseli de çekilen 'Çin'den gelen ölüm' (Death by China) adlı bir kitabı da bulunan Navarro'nun, "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" sloganı ile hareket edip Çin'e yüzde 45'e varan gümrük vergisi koyma gibi planları var. Çin'in bu hamleye karşı misilleme adımları atacağı belirtiliyor. Dün misillemenin ilk adımı geldi. Çin Devleti Döviz Birimi Sözcüsü Wang Chunying, 2017'de ABD Hazine kağıtlarına yatırımı azaltacaklarını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden bir de konu hakkında "Çin, her ülke gibi ABD'nin politikalarındaki yönü yakından takip ediyor. İşbirliği iki taraf için de tek doğru seçim" dedi. Çin'in diğer hamleleri 'e yapılan siparişleri iptal etmek ve gıda ithalatını durdurmak. Çin'in 292 Boeing siparişlerini ve diğer büyük siparişlerini iptalinin ardından hissedarların ve istihdam piyasasının zarar göreceği belirtiliyor.

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