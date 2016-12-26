Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası dolar cinsi yabancı para zorunlu karşılıklarına gecelik yüzde 0.75 oranında faiz ödeme kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,75'e çıkardı.

1 YILDIR ARTIRMIYORDU

Banka 17 Aralık 2015 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,49 olarak uyguluyordu. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.