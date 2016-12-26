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  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016 10:22
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

cinsi yabancı para zorunlu karşılıklarına gecelik yüzde 0.75 oranında faiz ödeme kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet , ABD ı cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan oranını yüzde 0,75'e çıkardı.

1 YILDIR ARTIRMIYORDU

Banka 17 Aralık 2015 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,49 olarak uyguluyordu. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

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