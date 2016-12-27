130 yıllık hayal gerçek oldu

Ilgaz Dağı geçişini 8 dakikaya indiren tünel hizmete açıldı. Türkiye’nin 130 yıllık hayali olan tünel, 718 milyon liraya mal oldu

Türkiye'nin 130 yıllık hayali Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli hizmete açıldı. Ilgaz Dağı geçidinin kış şartlarında sıklıkla kapandığı için vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tünelle vatandaşlar 8 dakikada hava durumundan etkilenmeden dağı geçebilecek. 718 milyon lira yatırım bedeli olan bu eser son aylarda seriye bağladığımız büyük proje" dedi.



ERDOĞAN: SINIF ATLADIK

Açılışa telekonferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yılda tamamlanan projede emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Haziranda Osmangazi Köprüsü ile başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile sürdürdüğümüz açılışlara bugün de yenisini ekliyoruz. Türkiye 2002'de 83 karayolu tüneline sahipti. 14 yılda buna 189 yeni tünel daha ekledik. Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393'e çıkıyor. 81 ilde 55 havalimanına sahip olduk." Avrupa Hesaplama Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda Türkiye'nin çok daha ileri seviyeye çıktığını anlatan Erdoğan, "Şimdi size bir müjde daha veriyorum; OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Elbette sıkıntılarımız var. Sınırlarımız içinde yeni bir İstiklal Harbi mücadelesi veriyoruz. Türkiye, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı.





Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla hizmete açıldı.



TÜRKİYE'Yİ 3'E KATLADIK

Başbakan Binali Yıldırım ise 9 Kasım 2012'de temeli atılan tünelin sadece Kastamonu ve Çankırı için değil tüm Türkiye için önemli bir hizmet olduğunu söyledi. 2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yıldırım, "14 yılda ihracatı 4 kat artırdık. 80 yılda 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 14 yılda 25 bin 197 kilometreye çıkardık. 21 bin 350 kilometre sıcak asfalt yaptık. 50 kilometre tüneli 80 yılda yapan Türkiye'den 14 yılda 346 kilometre tünel yapan Türkiye'ye geldik. Bu yıl 1.000 kilometreye yakın bölünmüş yol yaptık" dedi.



ÇANKIRI -KASTAMONU 1 SAATTEN AZ

Tünel ve bağlantı yollarıyla birlikte Çankırı-Kastamonu arasının 1 saatin altına düştüğünü söyleyen Başbakan Yıldırım, "17 kilometrelik mesafe 5 dakikada geçilecek. Biri gidiş, biri geliş toplam 11 kilometre uzunluğundaki bu tünellerle Kastamonu-Çankırı arası mesafe azalıyor. Projenin hayata geçmesi ile 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlayacağız" diye konuştu.



40 MİLYONLUK KATKI

Tünelle 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişi 5.6 kilometre kısalarak 8 dakikaya indi. Kastamonu-Çankırı arası da hem yapılan bölünmüş yollar hem de tünel ile 2.5 saatten 1.5 saate düştü. Tünelle ortalama akaryakıt tüketiminde 8.3 milyon litre ve seyahat süresinde yılda 345 bin 655 saat tasarruf elde edilerek ülke ekonomisine yıllık 40 milyon lira katkı sağlanacak.



718 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Kastamonu-Çankırı yolunun ulaşım standardını yükseltmek için 718 milyon lira yatırım bedeliyle Cengiz İnşaat tarafından yapılan 5 bin 500 metre uzunluğundaki iki tünelden oluşan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli hizmete açıldı. Ankara'ya ve Akdeniz limanlarına kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağının ayaklarından biri olan tünel ve bağlantı yolları ile birlikte 26.7 km'den oluşan hat, sürücülerin korkulu rüyası olan dağ geçidinde rahat ve güvenli ulaşım imkânı da sağlayacak.