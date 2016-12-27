Hakkâri’ye doğalgaz için ilk adım

Son 14 yılda yapılan yatırımlarla doğalgaz kullanılan il sayısını 5'ten 78'e çıkartan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de Şırnak, Artvin ve Hakkari'ye de doğalgazın ulaşması için düğmeye bastı. 2002'de 4 bin kilometre olan doğalgaz iletim ve dağıtım hattını 125 bin kilometreye çıkartan bakanlık, Hakkari'ye de 2018'de doğalgazı ulaştırmayı hedefliyor. Hakkari doğalgaz boru hattının yapımı için harekete geçen BOTAŞ, hattın yapımı için 8 Şubat 2017'de ihale düzenleyecek. Çalışmaya göre Hakkari ve Van arasında toplam 203 bin 803 metre uzunluğunda, 12 inç çapında yüksek basınç doğalgaz boru hattı sistemi kurulacak. Yatırım sayesinde Van doğalgaz boru hattı Hakkari'ye bağlanmış olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz dağıtımında şu an 78 kente ulaşıldığını belirterek, "2017'de Şırnak ve 2018'de Artvin ve Hakkari'nin de doğalgaza kavuşmasıyla Türkiye'de doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz inşallah kalmayacak. Özellikle boru hatlarının ulaşmadığı ilçe, kasaba ve beldelerimize sıkılaştırılmış doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz yöntemleriyle Türkiye'nin dört bir tarafına doğalgaz ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.



EPDK Türk Lirası ile ilk ihaleyi yaptı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi doğalgaz dağıtım lisansı ihalesine en yüksek teklifi Aksa Doğalgaz verdi. Lisans işlemlerinde sorun olmadığı takdirde, sürecin 6 ay sonra başlayacağını söyleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu Cumhurbaşkanımızın Türk Lirası çağrısından sonra yaptığımız ilk ihale. Bu çağrı ülkemizin geleceği ve refahı açısından büyük önem taşıyor. İnşallah, gelecek kış bu bölgelere doğalgazın verilebileceğini öngörüyoruz" dedi. Bu zor dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Bu Doğubayazıt için 5 yıllık sürede 100 milyon liralık bir yatırım anlamına geliyor. Ayrıca, 150 milyon liralık da iç tesisat sektöründe bir hareketlenme olacak. Yani, 5 yılda asgari düzeyde 250 milyon liralık bir pazar oluşacak" diye konuştu.