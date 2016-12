At yarışları özelleştirilecek

Uzun süredir gündemde olan at yarışlarının özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı önceki gün Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Taslağa göre yurtiçinde ve yurtdışındaki at yarışları birlikte ya da ayrı ayrı özelleştirilecek. Özelleştirmenin varlık fonu mu yoksa özelleştirme kapsamında mı yapılacağına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konu da netleştirilip taslak imzaya açılacak ve TBMM'ye sevk edilecek. Değişikliğin 2017 yılının ilk altı ayında hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü'nün at yarışlarına ilişkin yetkisinin süresi de bir yıl uzatıldı. Ancak özelleştirme süreci başlatılırsa, yılın herhangi bir zamanında bu yetki sona erecek.