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İşte 2017 ücretleri!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 12:26
İşte 2017 AGİ ücretleri!
İşte 2017 AGİ ücretleri!

2017 yılı için brüt net 1404, brüt 1777 lira oldu. Böylece yeni yıldaki () ücretleri de belli oldu.

2017 için net in 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 'ne çevrildi. Bilindiği üzere , brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) MİKTARI NE KADARDI?

Asgari ücrete yapılan mın ardından evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların ına yansıyacak AGİ tutarı şu şekilde olmuştu;

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

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