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ve 'dan büyük başarı

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 19:00
Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarı
Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarı

Türkiye'nin savunma sanayi devleri ve yeni bir sözleşmeye imza attı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Boeing firması arasındaki anlaşmayla temin edilen B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'nın (HİK) yazılım güncelleme-geliştirme çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalar dahilinde Türkiye'nin savunma sanayi devleri ve HvKK Barış kartalı uçklarına yazılım desteği konusunda anlaştı.

HAVELSAN'ın resmi sosyal medya hesabında konuyla alakalı şu bilgilere yer verildi:

HvKK Barış Kartalı Uçaklarının Elektronik Destek Tedbir Sistemlerinin yazılım güncellenmesi için HAVELSAN ve ASELSAN sözleşme imzaladı.

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