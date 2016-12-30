X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER AVM otoparklarına plaka tanıma sistemi geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

otoparklarına plaka tanıma sistemi geliyor

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 11:41
AVM otoparklarına plaka tanıma sistemi geliyor
AVM otoparklarına plaka tanıma sistemi geliyor

Alışveriş Merkezleri'nde (), araçla giriş-çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş-çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlandı.

Buna göre, Alışveriş Merkezleri'nde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.

İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde de araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine AVM yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulup işletilecek.

Söz konusu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.