Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en üst ligi bizi bekliyor

OECD’nin raporuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 2030’da yüksek gelirli ülkeler grubunda yer alacak. En üst lig bizi bekliyor” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD'nin 2017 Küresel Kalkınma Perspektifleri Raporu'nda Türkiye'nin yüksek ve sürdürülebilir kalkınma grubunda yer aldığını belirterek, "Kalkınma hızını bu şekilde sürdürmemiz halinde 2030'a kadar orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkacağımız tasavvur ediliyor. Bir başka ifadeyle Türkiye adım adım sınıf atlıyor" dedi. Erdoğan, TÜBİTAK, 2016 yılı 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri' töreninde özetle şunları söyledi:

GSYH 856 MİLYAR DOLARA ÇIKTI: Avrupa Hesap Sistemi'ne geçince ülkemizin milli gelir ve büyüme rakamları baştan sona değişti. Eski sistemle 2015'te 720 milyar dolara inmiş gözüken Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızın 856 milyar dolar olduğunu gördük.

BÜYÜME YÜZDE 5.9: 2003'ten beri yüzde 4.7 olarak ifade edilen ortalama yıllık büyüme oranımızın 5.9 olduğu anlaşıldı. Bizi asıl heyecanlandıran bu oranların Türkiye'nin dünyadaki konumu ve geleceği için taşıdığı ehemmiyettir. OECD raporunda ülkemizin son çeyrek yüzyılda gelir farkını yüzde 10 azalttığı tespiti yapılıyor. Kalkınma hızımızı bu şekilde sürdürmemiz halinde 2030'da yüksek gelirli grubuna çıkacağımız tahmin ediliyor.

GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ

HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN: Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. Bu süreci eğilmeden, bükülmeden, pes etmeden, geri adım atmadan atlatmamız halinde dünyanın en üst ligi bizi bekliyor. Hiç şüpheniz olmasın. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmenin, kendi projelerimizi hayata geçirebilmenin, tam bağımsızlığın gereklerini birer birer yerine getirdik, getiriyoruz.

BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVEN: Bilim insanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. Başbakanlık görevini üstlendiğim günden beri cumhurbaşkanlığı dönemim de dahil bilimsel çalışmalara, bilim insanlarımıza daima destek oldum, olmaya da devam edeceğim.



FETÖ'NÜN TAHRİBATINI ONARDIK

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de şunları kaydetti: "TÜBİTAK, çukur terör örgütü FETÖ'nün odaklandığı kurumlardan biri olmuştu. Çok şükür o günlerde yapılan tahribatı büyük ölçüde onardık. Yüce milletimizden başka hiçbir merciye hizmet etmeyeceğiz. Bunun için temizlik çalışmalarının perçinlenmesi, TÜBİTAK'ın yeniden yapılanması bir zorunluluktur."

TÜBİTAK'TA YENİDEN YAPILANDIRMA

Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki dönemde, TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırarak ve 4. Sanayi Devrimi çalışmasını başlatarak reformları sürdüreceğiz. Bilim ve teknoloji ekosistemimizi güçlendirecek en önemli reform ise anayasa değişikliği olacak" dedi. Özlü, bilim, teknoloji ve araştırma altyapısını, sadece Türk vatandaşları için değil, dünyadaki tüm bilim insanları ve araştırmacılar için cazibe merkezi haline getireceklerini kaydetti.