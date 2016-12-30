Son dakika: Enerji Bakanlığı'ndan flaş elektrik kesintisi açıklaması!

Enerji Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada kesintilerin, elektrik yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ELEKTRİK YETERSİZLİĞİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır" açıklaması yaptı.

İŞTE KESİNTİLERİN NEDENİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaşanan elektrik kesintilerinin kar yağışı ve fırtınadan kaynaklandığını açıkladı.