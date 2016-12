Müezzinoğlu: "Bu millete kır tavuğu muamelesi yapan bedelini ödeyecektir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) düzenlediği ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı.

BTSO'nun Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği ekonomiye değer katanlar ödül törenine katılan Bakan Müezzinoğlu, yaptığı konuşmada, "Asgari ücret ve emeklilere promosyonda, bütün bu pişmiş tavuğun başına gelmeyen koşullar, bu milletin başına gelmesine rağmen hedeflerine doğru yürüyor. Bir taraftan sıkıntıları geride bırakmaya çalışıyor, bir taraftan da hedeflerine doğru yürüyor. Son 1 yılda yaşananları dünyanın her hangi bir ülkesi yaşamış olsaydı, ya da 15 yıl önce yaşanmış olsaydı bugün hangi krizler, hangi olumsuzluklarla karşı karşıya gelirdik açıkçası düşünmek bile bizim için zordur" diye konuştu.



"BU MİLLETE KIR TAVUĞU MUAMELESİ YAPAN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR"

Bir fıkra anlatan Bakan Müezzinoğlu, "Bir Amerikalı Kızılderili'nin kır tavukları hikayesi var. Kızılderili ormanda gezerken tavuk kuluçkaya yatmış. Oradan 200-300 metre ileride kartal yumurtası görüyor. 2 tane kartal yumurtasını tavuğun yumurtası arasına koyuyor. Her gün gözlemliyor. Çatlayan her yumurtadan civciv çıkıyor. 20-30 tane civcivin arasında 2 tane simsiyah kartal yavrusu çıkıyor. Ama kır tavuğu kendi civcivi gibi onları da büyütmeye çalışıyor. Günler geçtikçe civcivler piliç olma döneminde aralarında farklı yavrular var. Ama yine anne onları kır tavuğu kültürü ile yetiştirmeye çalışıyor. Gün geliyor havada bir kartal süzülüyor. O yavrular kartala dikkat çekiyorlar. Ertesi gün yeniden görüyorlar. Onlarda onun gibi yapmaya çalışıyor. 1 hafta 10 gün sonra 2 tane kartal yavrusu kanatlarını açarak gökyüzüne doğru açılıyor. 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim kır tavuğu muamelesi yaparsa yapsın bedelini ödeyecektir. Bu millette o kartal gibi kanatlarını açıp hedeflere yürüyecektir. O hedefleri koşan milletin mensupları olarak kanadımızı kırmaya çalışanlar var, ayağımızı kırmaya çalışanlar var, 15 Temmuz'da boğazımızı, başımızı kopartmaya çalışan hain FETÖ var. Buna rağmen büyük millet ne kanadını kırdırır, ne tüyünü yoldurur, nede başını kopartır. Şehitlerimiz bunun örneğidir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından en başarılı KOBİ'ler, iş barışına katkı sağlayanlar, dönüşüm ve fark oluşturanlar, inovasyon, ihracat, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve sektör liderleri grubunda kategorilerde 71 ödül verildi. Ayrıca programa sponsor olan 2 firmaya da ödül verildi.





