Müezzinoğlu: "Emekliye promosyon bugün-yarın açıklanacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca emekliye promosyon verilmesine yönelik çalışmanın tamamlandığını, bugün veya yarın Başbakan Yıldırım tarafından açıklanabileceğini söyledi

Bakan Müezzinoğlu, milyonlarca emeklinin beklediği promosyon ödemelerinde açıklama noktasına gelindiğini açıkladı.

BAŞBAKAN BUGÜN VEYA YARIN AÇIKLAYACAK

Müezzinoğlu, "Emeklilerin uzun süredir beklediği bir konu. Reel rakamlar emeklimizi mutlu edecek rakamlar değil. Beklenti çok yüksek. Ancak Başbakanımızın da katılımıyla son görüşmeler tamamlandı. Sanıyorum Başbakan tarafından bugün veya yarın açıklanacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 1400 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK"

Dün açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirme yapan Müezzinoğlu şunları söyledi: "Asgari ücrette enflasyon hesabının da üzerinden bir rakam verdik. Asgari ücret bu yıl 1400 liranın altına düşmeyecek. İşverene gelen 27 liralık ilave bir yük var, enflasyon üzeri hesapta. O destek de aynı şekilde devam edecek. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılamayı arzu ederiz. Ama bu parayı hükümet vermiyor, işveren veriyor. Ekonomik istikrar bozulmuyorsa büyüme geliyor."