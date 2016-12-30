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'den uyarısı!

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 11:54
THY'den sahte iş ilanı uyarısı!
THY'den sahte iş ilanı uyarısı!

, kurum adına iş teklifi ve şeklinde hazırlanmış doküman ve elektronik postalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları (), kurum adına iş teklifi ve şeklinde hazırlanmış doküman ve bazı elektronik postalara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

RESMİ SİTEDEN UYARI

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, THY çalışanları tarafından düzenlenmiş olarak görünen, kurum adına iş teklifi veya iş ilanı şeklinde hazırlanmış sahte doküman ve e-postaların yayıldığının tespit edildiği belirtildi.

İTİBAR ETMEYİN!

Açıklamada, "Resmi web sitemizde yayınlanmadığı takdirde ilgili e-posta ve dokümanlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

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