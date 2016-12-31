Türkiye yine dimdik

Türkiye, FETÖ’nün darbe girişimi, PKK -DEAŞ’ın saldırıları ve ekonomik suikastlara rağmen 2016’da diz çökmedi. Birçok ekonomik tedbir hayata geçirilirken, 2017’ye ilişkin umutlar arttı

21 Ocak



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Koç'un ölümünün ardından Türkiye'nin en büyük holdinginin yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç, başkan vekilliğine Ali Koç getirildi.



22 Ocak



Türkiye genelinde 2015'te 1 milyon 289 bin 320 adet ile Cumhuriyet tarihinin konut satışı rekoru kırıldı. Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat A.Ş.'ye yörüngede teslim edildi.



10 Mart



Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasını genişletici yönde kararlar aldı. Banka, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.40'a çekerken, politika faizini sıfıra indirdi. Varlık alımı da 80 milyar euroya çıktı.



1 Nisan



Türkiye dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş yaptı.



19 Nisan



Erdem Başçı, TCMB başkanlığı görevini Murat Çetinkaya'ya devretti. Çetinkaya'nın ilk kez başkanlık yaptığı 20 Nisan'daki PPK toplantısında, faiz koridorunun üst bandı 50 baz puan düşürüldü.



24 Mayıs



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı.



23 Haziran



Birleşik Krallık'ta yapılan referandumdan İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararı çıktı. Söz konusu gelişmenin etkisiyle İngiliz sterlini dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi.



23 Haziran



Esnaf ve sanatkarların borçlarının gecikmiş faizleri silindi, geri kalan borçları da yeniden yapılandırıldı. Bu şekilde 110 bin esnafın tamamı, 400 milyon liralık yükten kurtuldu.



29 Haziran



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik turizm kısıtlamalarının kaldırılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi talimatı verdi.



30 Haziran



Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4'üncü sırada bulunan Kocaeli'ndeki Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.



15 Temmuz



FETÖ'NÜN hain darbe girişimi, tankların altına kendini siper eden vatandaşın direnişi ile bastırıldı. Darbe girişiminin piyasalara etkisini azaltmak için BDDK ve Merkez Bankası gerekli tedbirleri aldı. Vatandaş 20 milyar dolarlık döviz satarak TL'ye de sahip çıktı. Darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı şirketlere el konuldu.



4 Ağustos



Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek çok borcun yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı. Maliye Bakanlığı 77.6 milyar TL, SGK 34.3 milyar TL olmak üzere, 111.9 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.



26 Ağustos



Yav uz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldı. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.



27 Eylül



Kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin taksitlendirme süresi 72 ay, tüketici kredilerinin vadesi 48 ay olarak belirlendi.



4 Ekim



2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) revizyona gidildi.



9 Kasım



ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Bu gelişme sonrasında, yeni başkanın ekonomiye yönelik vaatlerinin enflasyon ve büyüme beklentilerini artırması, tahvil piyasasında satışların derinleşmesini ve dolara olan talebin yükselmesini beraberinde getirdi.



25 Kasım



Otomob ilde ÖTV oranlarında fiyat kriteri de devreye alındı. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin ve 70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.



14 Aralık



Bu yıla 4 faiz artırımı öngörüsüyle başlayan ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri 25 baz puan artırarak 2015'te olduğu gibi yılı tek faiz artışıyla tamamladı.



20 Aralık



İstanbul'un iki yakasını Marmaray'ın ardından ikinci kez denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli açıldı. Kazlıçeşme- Göztepe arası 100 dakikadan 15 dakikaya indi.



26 Aralık



Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan 15 Temmuz İstiklal Tüneli açıldı. Tünelle Ilgaz Dağı'nı 8 dakika gibi kısa bir sürede geçilmesi sağlandı.