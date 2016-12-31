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Türkiye yine dimdik

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016
Türkiye yine dimdik
Türkiye yine dimdik

Türkiye, ’nün darbe girişimi, PKK -’ın saldırıları ve ekonomik suikastlara rağmen ’da diz çökmedi. Birçok ekonomik tedbir hayata geçirilirken, 2017’ye ilişkin umutlar arttı

21 Ocak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Koç'un ölümünün ardından Türkiye'nin en büyük holdinginin yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç, başkan vekilliğine Ali Koç getirildi.

22 Ocak

Türkiye genelinde 2015'te 1 milyon 289 bin 320 adet ile Cumhuriyet tarihinin konut satışı rekoru kırıldı. Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat A.Ş.'ye yörüngede teslim edildi.

10 Mart

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasını genişletici yönde kararlar aldı. Banka, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.40'a çekerken, politika faizini sıfıra indirdi. Varlık alımı da 80 milyar euroya çıktı.

1 Nisan

Türkiye dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş yaptı.

19 Nisan

Erdem Başçı, TCMB başkanlığı görevini Murat Çetinkaya'ya devretti. Çetinkaya'nın ilk kez başkanlık yaptığı 20 Nisan'daki PPK toplantısında, faiz koridorunun üst bandı 50 baz puan düşürüldü.

24 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı.

23 Haziran

Birleşik Krallık'ta yapılan referandumdan İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararı çıktı. Söz konusu gelişmenin etkisiyle İngiliz sterlini dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi.

23 Haziran

Esnaf ve sanatkarların borçlarının gecikmiş faizleri silindi, geri kalan borçları da yeniden yapılandırıldı. Bu şekilde 110 bin esnafın tamamı, 400 milyon liralık yükten kurtuldu.

29 Haziran

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik turizm kısıtlamalarının kaldırılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi talimatı verdi.

30 Haziran

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4'üncü sırada bulunan Kocaeli'ndeki Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.

15 Temmuz

'NÜN hain darbe girişimi, tankların altına kendini siper eden vatandaşın direnişi ile bastırıldı. Darbe girişiminin piyasalara etkisini azaltmak için BDDK ve Merkez Bankası gerekli tedbirleri aldı. Vatandaş 20 milyar dolarlık döviz satarak TL'ye de sahip çıktı. Darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı şirketlere el konuldu.

4 Ağustos

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek çok borcun yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı. Maliye Bakanlığı 77.6 milyar TL, SGK 34.3 milyar TL olmak üzere, 111.9 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.

26 Ağustos

Yav uz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldı. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

27 Eylül

Kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin taksitlendirme süresi 72 ay, tüketici kredilerinin vadesi 48 ay olarak belirlendi.

4 Ekim

2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) revizyona gidildi.

9 Kasım

ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Bu gelişme sonrasında, yeni başkanın ekonomiye yönelik vaatlerinin enflasyon ve büyüme beklentilerini artırması, tahvil piyasasında satışların derinleşmesini ve dolara olan talebin yükselmesini beraberinde getirdi.

25 Kasım

Otomob ilde ÖTV oranlarında fiyat kriteri de devreye alındı. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin ve 70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

14 Aralık

Bu yıla 4 faiz artırımı öngörüsüyle başlayan ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri 25 baz puan artırarak 2015'te olduğu gibi yılı tek faiz artışıyla tamamladı.

20 Aralık

İstanbul'un iki yakasını Marmaray'ın ardından ikinci kez denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli açıldı. Kazlıçeşme- Göztepe arası 100 dakikadan 15 dakikaya indi.

26 Aralık

Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan İstiklal Tüneli açıldı. Tünelle Ilgaz Dağı'nı 8 dakika gibi kısa bir sürede geçilmesi sağlandı.

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