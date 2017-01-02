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'dan ye müjde

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017
Bakan Müezzinoğlu'dan emekliye müjde
Bakan Müezzinoğlu'dan emekliye müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, her nin mutlaka promosyon alacağını aktararak "Hiçbir emeklimiz 'Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum' diyemeyecek. Bu fırsatı dedikodu yapmak isteyenlere vermeyiz. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyiz" dedi.

, "Şayet farklı , şu anda verdiğimiz rakamların üzerinde bir rakam vermeyi de önerirlerse, mizin o tercihi de var. Biz 4 aydır bu çalışmaları yaparken rakamları 600, 800, 900 gibi bir maaş gibi söyleyenler oldu. Bunun gibi fırsatları kim yakalıyorsa o bankalara gitsin ve o bankalardan o rakamları alsın. Bu bir tabandır. Bunun altında olmayacak" diye konuştu.

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