Bakan Müezzinoğlu'dan emekliye müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, her emeklinin mutlaka promosyon alacağını aktararak "Hiçbir emeklimiz 'Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum' diyemeyecek. Bu fırsatı dedikodu yapmak isteyenlere vermeyiz. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyiz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, "Şayet farklı bankalar, şu anda verdiğimiz rakamların üzerinde bir rakam vermeyi de önerirlerse, emeklimizin o tercihi de var. Biz 4 aydır bu çalışmaları yaparken rakamları 600, 800, 900 gibi bir maaş gibi söyleyenler oldu. Bunun gibi fırsatları kim yakalıyorsa o bankalara gitsin ve o bankalardan o rakamları alsın. Bu bir tabandır. Bunun altında olmayacak" diye konuştu.