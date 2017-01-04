Çocuğa internet ve şans oyunu kalkanı

İnternet üzerinden kumar oynatan siteleri kapatan hükümet çocuklara oyun oynatan bayileri de mercek altına aldı

Hem bayiler hem de internet üzerinden şans-bahis oyunları oynama yaşının 18'in altına düşmesi üzerine hükümet tedbir aldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 18 yaşını doldurmayan kişilerin oyunlara katılımı ve bunlara ikramiye ödenmesinin yasaklandığını vurgulayarak, buna uymayan bayilerin ruhsatlarını iptal ettiklerini söyledi. Bakan Ağbal, "Çok sayıda talep olmasına karşın, sayısal oyunlar bayilik sayısı 5 bin adetle sınırlandırıldı" dedi. Bakan Ağbal, okul, yurt, gençlik merkezi gibi çocukların, gençlerin yoğun olduğu yerlerin yakınlarındaki işyerlerine bayilik verilmediğini anımsattı.



AİLELER MAĞDUR

Bakan Ağbal, "İdareye ait sayısal oyunlar ile hemen kazan oyununun ise internet üzerinden satışı bulunmuyor. 18 yaşından küçüklere bilet satışında bulunulmaması ve ikramiye ödememe yasağı sanal ortam üzerinden bilet alan vatandaşlar için de uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı. Ağbal, gençlerin bahis oyunlarına ilgisinin önlenmesine yönelik tedbirleri anlatırken, "Milli Piyango İdaresi, şans oyunlarını bağımlılığa ve aşırı oynamaya yol açmayacak şekilde tam bir 'sorumlu oyun anlayışı ve sosyal sorumluluk' ilkesi kapsamında düzenlemekte" dedi. Yapılan araştırmalara göre, şans ve bahis oyunlarını oynama yaşı ortaokul düzeyine kadar düştü. Bu oyunların internet üzerinden oynanabiliyor olması pek çok gencin ailesinin de yüksek tutarlarda kredi kartı borcuyla karşı karşıya kalmasına ve mağduriyet yaşamasına neden oluyor.



SMS'LER İÇİN SİSTEM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)da, sanal kumar sitelerini mercek altına aldı. Yurtdışı kaynaklı Türkiye'de faaliyet gösteren kumar siteleri bir bir kapatılmaya başlandı. BTK, vatandaşları yasa dışı kumar sitelerine yönlendiren yurtiçi kaynaklı SMS'lerin önüne geçmek için özel bir sistem kurdu.