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İşadamı soruşturmasında

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 17:59
İşadamı Galip Öztürk FETÖ soruşturmasında ifade verdi
İşadamı Galip Öztürk FETÖ soruşturmasında ifade verdi

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında iş adamı "bilgi sahibi" sıfatıyla .

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Adliyesi'ne gelen Öztürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akça'ya . Öztürk'ün, 'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NDA DİNLENİLMİŞTİ

Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na davet edilmiş, "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenilen ilk iş adamı olmuştu.

FETÖ'DEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Komisyonda konuşan Öztürk, FETÖ'nün iş adamlarından "tehdit ve şantaj" ile para aldığını ifade etmişti. Eski savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2012 yılında tutuklandığını bildiren Öztürk, Ankara'dan bir avukat grubu geldiğini ve 60 milyon dolar verdiği takdirde hapisten çıkabileceğinin söylendiğini ileri sürmüştü.

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