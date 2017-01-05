250 bin esnafa kredi müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım esnafa üç yıl vadeli 50 bin TL'ye kadar sağlanacak kredi imkânında 15 bin sınırı olmasına karşın 250 bin kişinin başvuru yaptığını belirterek, şartları elverenleri bu krediden yararlandıracaklarını söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği heyetini kabul eden Yıldırım, "Esnafa kredi için gerekirse diğer harcamalardan kısıp buraya kaynak aktaracağız" dedi. Yıldırım, Ahilik Fonu ile ilgili olarak, "Fona devlet 18, esnaf 35 lira koyuyor. Fona 2 yıl ödeme yapan esnaf işini kaybettiğinde 180 gün süreyle bu fondan yararlanıyor. Alınacak paranın tavanı aylık bin 422 TL" diye konuştu.