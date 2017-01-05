Gün döviz alma değil satma günü

Türkiye’ye yönelik saldırıların bir hedefinin de ekonominin çarklarını kırmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil, döviz satılacak günlerdir” dedi

Türkiye'nin istikrarına ve güvenliğine yönelik saldırıların öncelikli hedeflerinden birisinin ekonominin ritmini bozmak, çarkları kırmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar genel bir durgunluğun ve yorgunluğun ötesinde kalıcı hasar olmadığına vurgu yaptı.



KAYBEDEN OLMAYIN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017 yılının ilk Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Erdoğan, kur seviyesinin geldiği yerin ekonominin gerçeklerine uygun olmadığına dikkat çekti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurdaki artışın ithal hammaddeye dayalı üretim yapan işyerlerimizi sıkıntıya soktuğu bir gerçek. Bu sıkıntı zincirleme olarak tüm piyasayı etkiliyor. Döviz kuru üzerindeki spekülasyonların amacı da zaten bu. Benim vatandaşım kaybedenler tarafında yer almamalıdır. İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil, satılacak günlerdir."



GÜCÜMÜZÜ SINADILAR

"Hiçbir kriz sürdürülebilir değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik saldırıların da ilanihaye devam edemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Dayanma gücümüzü sınadılar, mücadele gücümüzün çok yüksek olduğunu, birlik ve beraberliğimizin bozulamayacağını gördüler. Bu birlik, beraberlik onların hesaplarını bozdu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans sektörüne "faizleri indirin" çağrısını da tekrarladı.



KİMSENİN 'ÖNÜMÜ GÖREMİYORUM' DEME LÜKSÜ YOK

"Türkiye'nin şu andaki sorunu paranın olmaması değil, stabil hale geçmiş olmasıdır" tespitinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse 'önümü göremiyorum' deme lüksüne sahip değil. Herkes bir arkasındakinin önünü açarak ilk adımı atmalı. Herkes yerinde sabit olduğunda varlık içinde yokluk çekmeye mahkum oluruz. İşimize dört elle sarılalım, yapacağımız yatırım varsa hemen işe koyulalım. Bunları yaparsak 2017'nin çok parlak bir yıla dönüştüğünü göreceğiz" dedi.