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'nin ünlü 'den na alındı

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 15:51
Denizli'nin ünlü işadamı FETÖ'den gözaltına alındı
Denizli'nin ünlü işadamı FETÖ'den gözaltına alındı

li ünlü iş adamı soruşturması kapsamında evinden na alınarak, uçakla İstanbul’a götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve işlemi yaptı.

2011'DE VERDİĞİ REKLAMLAR...

'nin ünlü iş adamı Z.K. operasyon kapsamında, 'nün "himmet" adı altında para toplayan finansman ayağına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında evinden gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Z.K., uçakla İstanbul'a götürüldü. İş adamı Z.K.'nın, 2011 yılında FETÖ'nün yayın organlarına verdiği reklamlar nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

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