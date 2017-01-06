Elektrik ve doğalgaza zam yok!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.

"ELEKTRİK VE AKARYAKITA ZAM YOK"

Berat Albayrak AHaber'de katıldığı canı yayında "Enerji noktasında bakıldığında, gaz ve petrolde son aylarda artış yaşanmakta. İç piyasada biz bunları dövizle alıyoruz. Satışlarını TL ile yapan kurumlarımız için ciddi bir artış oldu. Ancak biz buna rağmen artırmadık ve hatta indirim uyguladık. 2017'de ne elektrik ne akaryakıtta zam öngörmüyoruz" dedi.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış olmayacak