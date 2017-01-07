4 milyar dolarlık ek kaynak yaratacak

Yüzde 40’ı biten İstanbul Yeni Havalimanı’nın yaratacağı ek hanehalkı gelirinin 4 milyar dolar olacağını belirten Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı’nın da kademeli olarak kapatılacağını söyledi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme hikâyesinin itici güçlerinden biri olacağını belirterek küresel politikaların dinamiklerini de etkileyeceği söyledi. İYH inşaat alanında incelemelerde bulunan Arslan, gelinen son nokta ve İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan İYH Ekonomik Etki Analiz Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Havalimanın şu ana kadar yüzde 40'nın tamamlandığını belirten Arslan, 3 vardiya esasına göre 22 bin 500 kişinin çalıştığını, hazirandan itibaren çalışan sayısının 30 bini aşacağını söyledi. Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nın Hollanda'nın gayri safi yurtiçi hasılasına her yıl 26 milyar euro katkı, 65 bin kişiye istihdam, Paris'teki Charles de Gulle Havalimanı'nın ise 23 milyar dolar ve 180 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden Arslan "Eurocontrol verilerine göre İYH 2018'de hizmete girerken 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yaratacağı ilave hane halk geliri yaklaşık 4 milyar, Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısı ise milli gelirin yüzde 4'ü" dedi.



EN BÜYÜK YİD OLACAK

Büyük gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapacağı 2 pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binasından oluşan ilk etabın 2018'in ilk çeyreğinde açılacağını belirten Arslan, 150 havayolu şirketinin 350'nin üzerinde destinasyona uçuş yapacağını kaydetti. Arslan, "10.2 milyar euroluk yatırım ve 25 milyar euroluk kira bedeli ile dünyanın en büyük yap-işlet-devret (YİD) modelli projesi olacak" dedi.



2018'DE HEDEFİMİZ 230 MİLYON YOLCU

Uluslararası havacılık sektörünün dünyada son 10 yılda yüzde 5.6 olan büyüme oranının Türkiye'de ortalama yüzde 14 olduğuna dikkat çeken Arslan, "Türkiye'de sektörün büyüklüğü 2015 sonu itibarıyla 23.4 milyar dolara ulaştı. Bu ivme önümüzdeki yıllarda devam edecek. Geçen yıl iç-dış hat toplam 174 milyon yolcuya hizmet ettik. 2018'de bu rakamın 230 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.



OSMANGAZİ GEÇİŞLERİ YÜZDE 30 ARTTI

Kanal İstanbul ile ilgili olarak da konuşan Arslan şu bilgileri verdi: "Projenin finans modelini kurgulamaya çalışıyoruz. Modern bir şehir kurmayı planlıyoruz. Birçok bakanlık birlikte çalışıyoruz. "Fiyat ayarlaması sonrası Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerin yüzde 30 arttığını belirten Arslan, Avrasya Tüneli'nde ise günlük geçişlerin 26 bine ulaştığını, insanlar bağlantı yollarını kullanıldıkça bu rakamın daha da artacağını söyledi.



Atatürk Havalimanı ile İYH'nin birbirine alternatif olmadığını belirten Bakan Ahmet Arslan, "İYH'nin faaliyete geçmesiyle Atatürk Havalimanı da kademeli olarak kapanacak" dedi.