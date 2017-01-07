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inde yeni dönem!

  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 11:04
Araç tescilinde yeni dönem!
Araç tescilinde yeni dönem!

hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, 680 sayılı KHK'deki düzenlemeye göre Türkiye ler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek

ARAÇ TESCİLİNDE YENİ DÖNEM

Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye ler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.

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