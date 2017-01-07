Büyükanne projesi bin aile ile başlıyor

KADIN istihdamını teşvik için torun bakan büyükanneye bebek bakım parası verilmesine ilişkin proje ilk etapta bin ailede uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Sanayi Odası'yla (İSO) gerçekleştirilen pilot projeye ilişkin protokolü ay sonuna kadar hazırlayacaklarını belirterek, büyükannelere verilecek destek miktarının ise henüz netleşmediğini söyledi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, çalışma hayatında milli seferberliğin startını Konya'dan verdi. Etkinlik kapsamında bakanlık yetkililerinin her cuma günü 12 ila 15 arasındaki yaygın şekilde program yapacağını belirten Müezzinoğlu, her ilde asgari ücretliler, engelliler ve emeklilerin evlerine yapacakları ziyaretlerde sorunları ve talepleri dinleyeceklerini söyledi. Müezzinoğlu, "Gerek sanayicimiz, işadamımız, yatırımcımız, gerekse işçi kardeşlerimiz topyekûn, Konya'da, Türkiye'de daha çok istihdam sağlayan, daha çok üreten, daha çok ihracat yapan, birlikte büyük hedeflerine yürüyen millet olmayı başaracağız" dedi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMADI

Torunlarına bakan büyükannelerin desteklenmesi projesini de değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur. Bir rakam söylemem doğru değil. Çünkü 'şu rakamla, prensipleri şu olan, şu şu illerde uygulanacak' diyebileceğimiz çalışmaları bitirmiş değiliz" diye konuştu.



1.500 TL SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuya ilişkin olarak kurulan ekibin 1.5 aydır çalıştığını belirten Müezzinoğlu, "Proje İstanbul Sanayi Odası tarafından önerildi. Doğum yapan annelerin kısa süreli çalışma nedeniyle istihdamdan uzaklaşacakları ve böyle bir risk olduğunu söylediler. Dolayısıyla kadının istihdamdan kopmaması için bize özel sektörde 'Anneanne Babaanne Projesi'ni veya 'Büyükanne Projesi'ni önerdiler. Bu ay sonuna kadar da çalışmalara son şekli verilecek. Biz onlarla yaklaşık bin ailelik bir pilot uygulamayı şekillendireceğiz. Bunun şu anda kamu ayağı yok" diye konuştu. Müezzinoğlu, büyükannelere bin 500 lira gibi bir rakamın verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.