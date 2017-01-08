Hava ulaşımına kar engeli

İstanbul’daki kar yağışı havayolu ulaşımını vurdu. Bine yakın seferi iptal etmek zorunda kalan şirketler, yolcularının konaklama ve kumanya masrafları için en az 20 milyon liralık maliyete katlandı

İstanbul'da cuma günü akşama doğru başlayan ve dün de kesintisiz devam eden kar yağışı havayolu ulaşımını felç etti. Havayolu şirketleri çok sayıda seferi iptal ederken, İstanbul'a iniş yapamayan uçaklar başka şehirlere yönlendirildi. Hava koşullarının şirketlere bir günlük maliyetinin 20 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor. Sefer iptali gerçekleştiren havayolu şirketleri, mağdur olan yolcularının günlük konaklama masraflarını karşılamak zorunda kalırken, ayrıca havalimanındaki bekleme sırasında da kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor. Havalimanındaki uçaklar ayrıca buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvıyla yıkanarak korunmaya çalışılıyor. Bu işlemin maliyetinin de 300 bin lira civarında olduğu kaydedildi.

İLK GÜN 20 BİN KUMANYA DAĞITILDI

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 610 tarifeli seferin yapılamadığını, pistlerde oluşan buzlanma nedeniyle 76 uçağın diğer meydanlara yönlendirildiğini bildirdi. Cuma akşamı iptal edilen seferler nedeniyle 5 bin 900 yolcu THY tarafından otellere alındı. Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 20 bin kumanya dağıtıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşen sefer iptallerinin THY'ye maliyetinin 12-13 milyon lira civarında olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Pegasus Hava Yolları 192, Atlas Global 20, Onur Air ise 6 seferini iptal etti.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

AHL'YE İNEMEDİLER

Önceki gece akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle planlanan seferlerde aksamalar yaşandı. Atatürk Havalimanı'nın (AHL) pistlerinin temizleme çalışmaları sırasında uçakların iniş ve kalkışları yapılamadı. Bu nedenle iniş yapacak uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapması gerekenler ise park alanlarından çıkış yapamadı. AHL'ye iniş yapması gereken 76 uçak Antalya, Ankara ve İzmir'e yönlendirildi. Kalkış yapamayan uçakların yolcuları ise saatlerde uçak içinde beklemek zorunda kaldı.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!