Otomotiv ihracatı yüzde 15 artarak ilk kez bir milyon barajını geçti. Otomotiv sanayisi 23.9 milyar dolarlık ihracatla 11’inci kez şampiyon oldu

İhracatın lokomotifi otomotiv sektörü 2016'da üst üste 11'inci kez şampiyonluğa ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla 23.9 milyar dolar oldu. Sektör böylece 2008'in ardından tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Otomotivin toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 17 oldu. Aralık ayında endüstrinin ihracatı ise yüzde 27 artışla 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, aralık ayında otomotiv sektörünün son sekiz yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Orhan Sabuncu, "Binek otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1.1 milyar dolar ihracat yapması, otomotiv sektörümüzün aralık ayındaki performansında temel belirleyici oldu" dedi. Sektör olarak geçen yıl hedefledikleri 23 milyar dolar ihracat rakamını aştıklarının altını çizen Orhan Sabuncu, 2017 hedefinin ise 25 milyar dolar olduğunu söyledi.



EN İYİ MÜŞTERİ ALMANYA

Otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya geçen yıl yüzde 20 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıldı. 2016'da İtalya'ya yüzde 49, Fransa'ya yüzde 19, İspanya'ya yüzde 21 ihracat artışı olurken, Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 15, ABD'ye yüzde 10 ve Rusya'ya yüzde 16 geriledi.



En büyük pazarımız AB

AB ülkelerine 2016 yılında yapılan otomotiv ihracatı toplamda 18 milyar 797 milyon dolara ulaşırken, AB'nin toplam otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 79 oldu. Geçen yılın son ayında alternatif pazarlardan Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yüzde 11, Eski Doğu Bloku Ülkeleri'ne de yüzde 53 ihracat artışı yaşandı.



1 milyon barajını geçti

Bir önceki yıla göre yüzde 15 artan ihracat ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 141 bin adede ulaştı. Üretilen her 100 aracın 77'sini ihraç eden sektörün günlük ihracatı ise 3 bin 126 adet oldu.