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'luya her ay !

FARUK ERDEM
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 16:26
Bağ-Kur'luya her ay 666 lira!
Bağ-Kur'luya her ay 666 lira!

HER AY 666 LİRA!

Asgari ücret ile birlikte ler yeniden hesaplandı. 'luların 5 puanlık indirimi de devreye girdi. Böylece her ay tavanda , tabanda da 89 liralık avantaj hesaplara geçiyor

5 PUANLIK AVANTAJI DA YÜKSELTTİ

Asgari ücretteki artış birçok hesabı değiştirirken Bağ- Kur'luların 5 puanlık avantajını da yükseltti. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ-Kur'luları, esnaf, gelir vergisi mükellefleri, eczacı, avukat gibi serbest meslek erbabı için aynen SSK primlerinde olduğu gibi 5 puanlık indirim avantajı bulunuyor. İndirimden yararlanmanın tek şartı SGK'ya prim borcu bulunmamak ve yasal süresi içinde cari primlerini ödemek olarak belirlendi. Prim borçlarını yapılandıranlar da indirimden faydalanabiliyor.

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