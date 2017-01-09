Bağ-Kur'luya her ay 666 lira!

HER AY 666 LİRA!

Asgari ücret ile birlikte primler yeniden hesaplandı. Bağ-Kur'luların 5 puanlık indirimi de devreye girdi. Böylece her ay tavanda 666 lira, tabanda da 89 liralık avantaj hesaplara geçiyor

5 PUANLIK AVANTAJI DA YÜKSELTTİ

Asgari ücretteki artış birçok hesabı değiştirirken Bağ- Kur'luların 5 puanlık avantajını da yükseltti. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ-Kur'luları, esnaf, gelir vergisi mükellefleri, eczacı, avukat gibi serbest meslek erbabı için aynen SSK primlerinde olduğu gibi 5 puanlık indirim avantajı bulunuyor. İndirimden yararlanmanın tek şartı SGK'ya prim borcu bulunmamak ve yasal süresi içinde cari primlerini ödemek olarak belirlendi. Prim borçlarını yapılandıranlar da indirimden faydalanabiliyor.